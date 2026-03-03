الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 07:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة الاسلامية: استهدفنا مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة

      مواضيع ذات صلة

      غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

      غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

      تهديد إسرائيلي بقصف مبنى سكني في منطقة الحدث- الكفاءات

      تهديد إسرائيلي بقصف مبنى سكني في منطقة الحدث- الكفاءات