مراسل المنار: خلال الساعة الاخيرة تقوم قوات الاحتلال باطلاق عدد من القذائف المدفعية باتجاه بلدات مارون الرأس، يارون، عيتا الشعب بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة من الاسلحة الثقيلة باتجاه بلدة بليدا