    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها نفذت من فجر الأثنين وحتى الساعة 28 عملية استُخدمت فيها عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة

      وسائل اعلام إيرانية: العدوان الإسرائيلي الأمريكي يستهدف محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران

      مراسل المنار: قصف مدفعي متقطع يستهدف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مبنى في حارة حريك

