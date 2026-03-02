الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 19:44
    النائب رعد: كان اللبنانيون ينتظرون قرارا بحظر العدوان فإذا بهم أمام قرار حظر رفض العدوان

      المتحدث باسم جيش العدو: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة في الشمال اثر اختراق طائرة معادية من لبنان والتفاصيل قيد الفحص

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة كفرملكي في اقليم التفاح

      رئيس نقابة مستوردي الأدوية: الأمن الدوائي تحت السيطرة ولا زيادة في الأسعار والمخزون يكفينا لأشهر عدة

