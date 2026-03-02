عدوان إسرائيلي متواصل على لبنان والاحتلال يستهدف القرض الحسن ومناطق سكنية

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، في ظل نشر جيش الاحتلال تهديدات مباشرة طالت فروع “جمعية مؤسسة القرض الحسن” في مختلف الأراضي اللبنانية.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدداً من فروع القرض الحسن في مناطق صور والنبطية والهرمل والبقاع، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.

وعلى صعيد الاعتداءات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت منذ منتصف الليل وحتى ساعات الظهر، سُجّل وقوع تسع غارات استهدفت مناطق متفرقة، توزعت بين حارة حريك وبرج البراجنة والصفير، إضافة إلى محلة الجاموس.

وفي ساعات الظهر، استهدف الاحتلال شقة سكنية في منطقة حي الأميركان، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.

وفي ما يتعلق بالحصيلة البشرية، أفادت الجهات المعنية بأن عدد الشهداء بلغ ما لا يقل عن 20 شهيداً و91 جريحاً، في حصيلة وُصفت بشبه النهائية نتيجة هذه الاعتداءات.

وتواصل آليات البلديات العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض، فيما تتابع فرق الإسعاف عمليات انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفيات. وتبقى الأجهزة المعنية في حال استنفار، في ظل استمرار التهديدات التي تطال الضاحية الجنوبية لبيروت حتى هذه الساعة.

تحليق استطلاعي فوق صور وتهديدات إسرائيلية تطال فروع “القرض الحسن” وقرى جنوبية

تواصل آلة الاعتداء الإسرائيلية تصعيدها ضد السيادة اللبنانية، في ظل ما يُوصف بغياب فاعلية القرارات الرسمية ولجنة “الميكانيزم” حيال الاعتداءات المتواصلة على لبنان منذ تاريخ 27-22 وحتى اليوم.

وبحسب المعلومات، فإن مدناً وبلدات عدة، بينها صور والشهابية والسلطانية، باتت ضمن دائرة التهديد بالقصف، بعد إنذارات أطلقها العدو الإسرائيلي في وقت سابق. كما سبق هذه التهديدات إنذار صباحي شمل مجموعة من القرى الجنوبية، حيث أفيد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف معظمها، إن لم يكن جميعها، بسلسلة غارات منذ ساعات الصباح، قبل أن يسود هدوء حذر تخلله تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء صور والمنطقة ككل.

وفي السياق الميداني، لا تزال بعض النقاط المحتلة تشهد توتراً، ولا سيما نقطة اللبونة، حيث أفيد بأن العدو الإسرائيلي قام بعمليات تمشيط وإطلاق صواريخ من مروحية أباتشي باتجاه الأحراش المحيطة بها. كما يُعدّ جبل بلاط من المرتفعات الرئيسية في المنطقة، وقد شهد بدوره اعتداءات باتجاه الأراضي اللبنانية.

وتشير المعطيات إلى أن هذه النقاط احتلها العدو على مرأى الأمم المتحدة خلال فترة الستين يوماً الماضية، وسط تساؤلات تُطرح حول جدوى السياسات المتبعة خلال نحو سنة ونصف السنة، وما قدمته للبنانيين في ظل استمرار الاعتداءات.

وتبقى الأجواء في الجنوب ضمن حالة من الهدوء الحذر، مع استمرار تحليق طيران الاستطلاع، بعد يوم شهد اعتداءات إسرائيلية واسعة طالت غالبية القرى الجنوبية منذ ساعات الصباح.

الطيران الحربي المعادي يستهدف المباني المهددة التي تضم فروع “القرض الحسن” في البقاع

أغار الطيران الحربي المعادي على المبنيين المهددين اللذين يضمان فرعي “جمعية مؤسسة القرض الحسن” في كل من اللبوة والهرمل، ضمن سلسلة اعتداءات طالت مناطق في البقاع.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على المبنى المهدد في بدنايل، في إطار التهديدات المسبقة التي كان قد أعلنها العدو.

وفي السياق نفسه، أغار الطيران الحربي المعادي على المبنى المهدد في حوش الغنم – علي النهري، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان المستهدف، وفق المعلومات الأولية.

