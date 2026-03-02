الإثنين   
    الحرس الثوري الإسلامي: ينصح سكان إسرائيل بالابتعاد فوراً عن جميع القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والمؤسسات الحكومية ومغادرة إسرائيل بالكامل فوراً والضربات القادمة ستكون أشد وأوسع نطاقاً

      مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت بلدة السماعية

      عدوان إسرائيلي متواصل على لبنان والاحتلال يستهدف القرض الحسن ومناطق سكنية

      اعلام العدو: تسلل طائرة مسيرة فوق مستوطنة يفتاح في الشمال

