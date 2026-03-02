وزارة التربية في لبنان: إقفال مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة والجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء على ان تصدر الوزارة يوميا تعاميم تتعلق بتنظيم التدريس لتسهيل شؤون التعليم العالي