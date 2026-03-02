الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 15:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حرس الثورة الإسلامية: الموجة 11 من عملية “الوعد الصادق 4” انطلقت بقصف صاروخي ومسيرات استهدفت بئر السبع

      مواضيع ذات صلة

      أسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% بعد توقف قطر عن إنتاج الغاز المسال

      أسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% بعد توقف قطر عن إنتاج الغاز المسال

      لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة على عكس أمريكا

      لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة على عكس أمريكا

      لاريجاني: سنجعل الأعداء يندمون على أخطائهم

      لاريجاني: سنجعل الأعداء يندمون على أخطائهم