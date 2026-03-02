الإثنين   
    إعلام العدو: 11 جريحا في بئر السبع جراء سقوط شظايا صواريخ ايرانية

      مواضيع ذات صلة

      آية الله أعرافي: مواجهة إيران للعدو الأمريكي الصهيوني تدار وفق التخطيط الذي وضعه الإمام الخامنئي الشهيد

      آية الله أعرافي: الشعب الإيراني سيتذوق بلا شك حلاوة النصر

      آية الله أعرافي: إيران ستتجاوز هذه المخاطر وجميع السلطات والمؤسسات متلزمة بتجاوز الظروف الصعبة

