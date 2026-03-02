الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 11:58
    عاجل

    مراسل المنار: غارات صهيونية معادية استهدفت عشرات البلدات في الجنوب والبقاع

      مراسل المنار: غارة من مسيرة استهدفت بلدة المنصوري

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على أطراف بلدتي دبعال – معركة في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من مسيرة معادية استهدفت بلدة أرزون جنوب لبنان

