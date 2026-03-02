وسائل إعلام إيرانية: أسقطت القوات المسلحة الإيرانية صباح اليوم مقاتلة أمريكية متطورة من طراز F-15 بالقرب من الحدود بين إيران والكويت وسقط حطام الطائرة داخل الأراضي الكويتية