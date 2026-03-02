الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 08:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الصحة اللبنانية: استشهاد 31 مواطنا واصابة 149 بجروح في حصيلة اولية غير نهائية لغارات العدو الاسرائيلي على الضاحية والجنوب

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني أغار على بلدتي صديقين وجبال البطم جنوبي لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني أغار على بلدتي صديقين وجبال البطم جنوبي لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحريي المعادي اغار مستهدفاً بلدة الجميجمة

      مراسل المنار: الطيران الحريي المعادي اغار مستهدفاً بلدة الجميجمة

      مراسل المنار: غارات من طائرات مسيرة تستهدف صريفا وعيتيت في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارات من طائرات مسيرة تستهدف صريفا وعيتيت في جنوب لبنان