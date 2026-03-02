الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 07:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة التربية والتعليم اللبنانية تعلن اقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني بسبب الاوضاع

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران باتجاه ” اسرائيل”

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران باتجاه ” اسرائيل”

      وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة: اغتيال ارفع مسؤول في ايران انتهاك صارخ لمعايير علاقات الدول

      وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة: اغتيال ارفع مسؤول في ايران انتهاك صارخ لمعايير علاقات الدول

      وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة بشأن اغتيال الامام السيد علي الخامنئي: لهذا الهجوم عواقب وخيمة

      وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة بشأن اغتيال الامام السيد علي الخامنئي: لهذا الهجوم عواقب وخيمة