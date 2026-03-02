الإثنين   
    مراسل المنار: قصف مدفعي يستهدف اطراف بلدة عيترون

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران باتجاه ” اسرائيل”

      وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة: اغتيال ارفع مسؤول في ايران انتهاك صارخ لمعايير علاقات الدول

      وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة بشأن اغتيال الامام السيد علي الخامنئي: لهذا الهجوم عواقب وخيمة

