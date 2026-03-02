الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 05:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الغارات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد منتصف الليل استهدفت منطقة حارة حريك وشارع الجاموس

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: استشهاد ٣ نساء جراء الغارة المعادية التي استهدفت بلدة الشهابية جنوبي لبنان

      مراسل المنار: استشهاد ٣ نساء جراء الغارة المعادية التي استهدفت بلدة الشهابية جنوبي لبنان

      مراسل المنار: غارات اسرائيلية استهدفت فجراً بلدات خربة سلم وبير السلاسل والشهابية ودير قانون النهر والسلطانية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارات اسرائيلية استهدفت فجراً بلدات خربة سلم وبير السلاسل والشهابية ودير قانون النهر والسلطانية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارات صهيونية استهدفت النبطية وعدشيت وحاروف وتول والكفور في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارات صهيونية استهدفت النبطية وعدشيت وحاروف وتول والكفور في جنوب لبنان