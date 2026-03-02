الإثنين   
    مراسل المنار: غارة إسرائيلية تستهدف منطقة وادي جيلو جنوبي لبنان

      مراسل المنار: استشهاد ٣ نساء جراء الغارة المعادية التي استهدفت بلدة الشهابية جنوبي لبنان

      مراسل المنار: غارات اسرائيلية استهدفت فجراً بلدات خربة سلم وبير السلاسل والشهابية ودير قانون النهر والسلطانية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارات صهيونية استهدفت النبطية وعدشيت وحاروف وتول والكفور في جنوب لبنان

