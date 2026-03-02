الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 04:12
    وسائل اعلام إيرانية: غارات أمريكية – إسرائيلية تستهدف العاصمة طهران

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تهديدا لعدد من البلدات في جنوب لبنان والبقاع

      مراسل المنار: قصف مدفعي معادي استهدف اطراف بلدة عيترون جنوبي لبنان

      مراسل المنار: غارات صهيونية تستهدف النبطية وعدشيت وحاروف وتول والكفور في جنوب لبنان

