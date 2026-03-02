الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 02:38
    عاجل

    دوي صفارات الانذار في حيفا وعدة مناطق في شمال فلسطين المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      قوات الاحتلال تحول مركز عسكر إلى ثكنة عسكرية خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

      العدوان الامريكي الاسرائيلي ينفذ عدد من الغارات على العاصمة الايرانية طهران

      تظاهرة في البحرين استنكارا لاغتيال الامام السيد علي الخامنئي

