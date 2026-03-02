الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 01:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    دوي صفارات الانذار في شلومي ويعرا وحانيتا بالاراضي المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      رابطة التعليم المهني ورابطة التعليم الاساسي تدعو إلى إقفال جميع المعاهد والمدارس الرسمية يوم الإثنين ٢ آذار ٢.٢٦ حداداً واستنكاراً.

      رابطة التعليم المهني ورابطة التعليم الاساسي تدعو إلى إقفال جميع المعاهد والمدارس الرسمية يوم الإثنين ٢ آذار ٢.٢٦ حداداً واستنكاراً.

      رابطة التعليم المهني تدعو إلى إقفال جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية يوم الإثنين ٢ آذار ٢.٢٦ حداداً واستنكاراً

      رابطة التعليم المهني تدعو إلى إقفال جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية يوم الإثنين ٢ آذار ٢.٢٦ حداداً واستنكاراً

      المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: الموجة 9 من الوعد الصادق 4 استهدفت مواقع بالاراضي المحتلة والقواعد الامريكية في المنطقة

      المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: الموجة 9 من الوعد الصادق 4 استهدفت مواقع بالاراضي المحتلة والقواعد الامريكية في المنطقة