الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 20:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: استهداف قسم من مباني هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية

      مواضيع ذات صلة

      الجبهة الشعبية: الامام الخامنئي نذر حياته في الصفوف الأمامية للتصدي لمشاريع التوسع والسيطرة

      الجبهة الشعبية: الامام الخامنئي نذر حياته في الصفوف الأمامية للتصدي لمشاريع التوسع والسيطرة

      فتح الانتفاضة: الامام الخامنئي حمل قضية القدس في كل مواقفه كما حملها في استراتيجيته ورؤيته ومضى شهيدا عظيما مخلصا ومجاهدا حتى الشهادة

      فتح الانتفاضة: الامام الخامنئي حمل قضية القدس في كل مواقفه كما حملها في استراتيجيته ورؤيته ومضى شهيدا عظيما مخلصا ومجاهدا حتى الشهادة

      جبهة التحرير الفلسطينية: نقف الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المدافع عن الحق من اجل نصرة المظلومين واحقاق الحق

      جبهة التحرير الفلسطينية: نقف الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المدافع عن الحق من اجل نصرة المظلومين واحقاق الحق