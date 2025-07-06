عربي وإقليمي

فصائل المقاومة الفلسطينية: أبو شباب وعصابته دمهم مهدور

وصفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ياسرَ أبو شباب بأنه “خائن مأجور” وقالت إن دمه وكل من كان في صفه “مهدور” من كافة الفصائل.

وذكرت الغرفة المشتركة في بيان اليوم الأحد إن “الخائن المأجور ياسر أبو شباب وعصابته ثلة خارجة عن صف وطننا وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل” وتوعدت بأن الفصائل “لن ترحم الخائن أبو شباب وعصابته ومن سلك مسلكهم بمعاونة الاحتلال”.

وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية أن “مصير الخونة مزابل التاريخ فضلا عن وصمة العار أمام الله وشعبهم”.

وأشادت بمواقف العشائر والعائلات في غزة، وقالت “نقدر عاليا مواقف عشائرنا وعائلاتنا التي لن تضرها خيانة ثلة مارقة. شعبنا على قدر كبير من الوعي ويميز بين العملاء المأجورين ومن يعمل لخدمته”.

وكانت المحكمة الثورية التابعة لهيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية في غزة قد أمهلت أبو شباب 10 أيام، بدءاً من الأربعاء الثاني من يوليو/تموز 2025، لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إن القرار يأتي طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979.

ووجهت 3 تهم لأبو شباب تتمثل في الخيانة والتخابر مع جهات معادية) وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح.

وشددت المحكمة الثورية على أنه إذا لم يستجب أبو شباب ولم يسلم نفسه، فإنه يعتبر فارا من وجه العدالة ويحاكم غيابيا. وطالبت كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متسترا على مجرم فارّ من وجه العدالة.

وتلاحق الجهات الأمنية في غزة أبو شباب (من مواليد 27 فبراير/شباط 1990) منذ نهاية العام الماضي لتشكيله عصابة مسلحة تتعاون مع العدو، وتحتمي داخل المناطق الشرقية لمحافظة رفح التي يسيطر عليها جيش الاحتلال.

وارتكبت عصابة أبو شباب جرائم قتل بحق المواطنين، واستهداف عناصر المقاومة الفلسطينية بتوجيه من الاحتلال، وسرقة المساعدات فور دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يقع جنوب شرق مدينة رفح.

يُشار إلى أن جيش العدو اتخذ من تشكيل عصابات مسلحة مدعومة منه، محاولة لضرب الأمن والاستقرار في القطاع، واستخدامها لتنفيذ أجندته في تجويع أكثر من مليوني فلسطيني.

المصدر: مواقع إخبارية