    الرئيس الايراني: ثابتون على درب الفخر والاستقلال والمجد لايران الحبيبة

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا موقع تمركز عسكريين أميركيين في البحرين بصاروخين باليستيين

      حرس الثورة الاسلامية: ألحقنا أضرارا جسيمة بمراكز القيادة والدعم في القاعدة البحرية الاميركية بميناء سلمان بالبحرين

      حرس الثورة الاسلامية: دمرنا 3 منشآت بنية تحتية بحرية اميركية في “محمد الاحمد” في الكويت

