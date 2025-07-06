الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
   بيروت 12:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مجمع ناصر الطبي: 5 شهداء في قصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة