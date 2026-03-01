آية الله السيد محمد تقي المدرسي عزى باستشهاد الإمام الخامنئي: دماء شهداء الأمة سوف تسقي شجرة الصمود والتصدي من أجل إعلاء كلمة الله وراية الحق في العالم ودحض الظالمين