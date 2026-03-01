“لقاء الأحزاب” نعى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي: شهادته ستوقد روح الثورة والجهاد من جديد في الأمة حتى طرد المستكبرين والطغاة من منطقتنا وإزالة الغدة السرطانية من فلسطين