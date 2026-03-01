الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 12:40
    وزير خارجية ايران الاسبق محمد جواد ظريف بعد اغتيال السيد الخامنئي: تحية الله عليه الذي، بالرغم من كل التهديدات، وصل إلى أمنيته القديمة في مكتبه وليس في الملجأ

      بوتين: السيد الخامنئي سيبقى في ذاكرة روسيا كرجل دولة بارز قدم إسهاماً كبيراً في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وإيران

      بوتين: مقتل السيد الخامنئي جريمة قتل بشعة تنتهك جميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي

      الكرملين الروسي: اغتيال المرشد الايراني انتهاك مخز لجميع معايير الاخلاق الانسانية والقانون الدولي

