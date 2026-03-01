الأحد   
    المرجع الأعلى في العراق السيد علي الحسيني السيستاني بعميق الأسى أعزّي الشعب الإيراني الكريم وعامة المسلمين باستشهاد القائد المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد الخامنئي (رضوان الله عليه).

      انفجارات قرب مجمع للبث التلفزيوني في طهران بعد الهجوم الصهيوني الأمريكي الأخير

      الرئاسة العراقية تعزي باستشهاد الامام السيد علي الخامنئي: نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل

      الرئاسة العراقية: نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل ونجدد موقف العراق الثابت الداعي إلى وقف الحرب على إيران

