    الشيخ الخطيب: الإمام الخامنئي عمل على تحقيق أهداف الثورة الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني العزيز

      الايرانيون يواصلون احتشادهم في مسيرات بطهران وباقي المدن تنديدا بالعدوان الاميركي الصهيوني واغتيال الامام الخامنئي وخروج مسيرات في العراق وعدد من الدول

      إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في مدينة بيت شيمش غرب القدس في القصف الأخير من إيران

      حركة فتح الانتفاضة: فقدان القائد الخامنئي يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولمحور المقاومة لكن دماء الشهداء القادة كانت دائما وقودا للثورة

