الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 09:33
    عاجل

    نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ينعى للأمة الإسلامية المرجع الديني الكبير وقائد الأمة العظيم الإمام السيد علي الخامنئي

      الايرانيون يواصلون احتشادهم في مسيرات بطهران وباقي المدن تنديدا بالعدوان الاميركي الصهيوني واغتيال الامام الخامنئي وخروج مسيرات في العراق وعدد من الدول

      إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في مدينة بيت شيمش غرب القدس في القصف الأخير من إيران

      حركة فتح الانتفاضة: فقدان القائد الخامنئي يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولمحور المقاومة لكن دماء الشهداء القادة كانت دائما وقودا للثورة

