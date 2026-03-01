الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 08:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: العدو واهم بأن اغتيال القادة سيزعزع إيران

      مواضيع ذات صلة

      لاريجاني: سيتم تشكيل مجلس قيادة وفق الدستور يتسلم مسؤوليات القائد حتى اختيار خلف له

      لاريجاني: سيتم تشكيل مجلس قيادة وفق الدستور يتسلم مسؤوليات القائد حتى اختيار خلف له

      لاريجاني: ردنا كان واضحا وقواتنا جاهزة بشكل كامل وضرباتنا ستكون مؤلمة للأمريكيين أكثر من ذي قبل

      لاريجاني: ردنا كان واضحا وقواتنا جاهزة بشكل كامل وضرباتنا ستكون مؤلمة للأمريكيين أكثر من ذي قبل

      لاريجاني: الشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته والعدو يعرف مكانة القائد في قلوب الشعب الإيراني ولذا سنحرق قلوب الأعداء

      لاريجاني: الشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته والعدو يعرف مكانة القائد في قلوب الشعب الإيراني ولذا سنحرق قلوب الأعداء