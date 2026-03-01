الأحد   
    رئيس السلطة القضائية الإيرانية: استشهاد السيد علي الخامئي خسارة عظيمة ومصيبة مؤلمة لكن الطريق مستمر ونحن الآن في وسط المعركة

      الجيش الإيراني: هذه الجريمة الكبرى لن تبقى من دون رد وسيبقى الجيش حصنًا للشعب في الدفاع عن الاستقلال ووحدة الأراضي والنظام

      صفارات الإنذار تدوّي في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة

      المكتب السياسي لأنصار الله: السيرة الجهادية لشهيد الأمة والإنسانية السيد الخامنئي ستبقى منارة الأمل لأحرار الأمة والإنسانية

