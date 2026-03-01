الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 04:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحكومة الإيرانية: سنجعل من أمر ونفذ هذه الجريمة الكبرى يندم وإيران ستجتاز هذا المنعطف الصعب بشموخ

      مواضيع ذات صلة

      الرئاسة الإيرانية: سنرد بكل قوة وصلابة على منفذي جريمة اغتيال الإمام الخامنئي ومن يقف وراءهم

      الرئاسة الإيرانية: سنرد بكل قوة وصلابة على منفذي جريمة اغتيال الإمام الخامنئي ومن يقف وراءهم

      الحرس الثوري الإيراني: سنطلق أعنف عملياتنا الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين

      الحرس الثوري الإيراني: سنطلق أعنف عملياتنا الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين

      الحكومة الإيرانية تعلن استشهاد الامام السيد علي خامنئي وتقرّ حدادًا عامًا لأربعين يومًا

      الحكومة الإيرانية تعلن استشهاد الامام السيد علي خامنئي وتقرّ حدادًا عامًا لأربعين يومًا