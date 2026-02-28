الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 00:14
    العلاقات العامة في الحرس الثوري: إصابة قاعدة الأمير سلطان الجوية التابعة للجيش الأمريكي في السعودية بصواريخ ومسيرات إيرانية

      مندوب روسيا في مجلس الأمن: أمريكا وإسرائيل خانتا الدبلوماسية وطعنتا إيران في الظهر وهذا يبرر سعي واشنطن لإقامة قاعدة عسكرية في المنطقة

      العلاقات العامة في الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة حرير وهي مقر القوات الخاصة والكوماندوز الأمريكيين في العراق

      إعلام العدو: مقتل مستوطنة وإصابة 20 آخرين بالقصف الإيراني على وسط “إسرائيل”

