    عاجل

    إعلام العدو: مبنيان تلقيا ضربة مباشرة في تل أبيب وتحذير من الاقتراب من المكان

      مواضيع ذات صلة

      إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في إيلات تحسبا لتسلل طائرات مسيرة

      مندوب روسيا في مجلس الأمن: أمريكا وإسرائيل خانتا الدبلوماسية وطعنتا إيران في الظهر وهذا يبرر سعي واشنطن لإقامة قاعدة عسكرية في المنطقة

      العلاقات العامة في الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة حرير وهي مقر القوات الخاصة والكوماندوز الأمريكيين في العراق

