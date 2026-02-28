السبت   
    مراسل المنار: تحليق للطائرات الحربية الصهيونية مجددا في اجواء جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو يقول إنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة

      المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المفاوضات مع إيران لم تكن سوى غطاء لشن هجمات ضدها والغرب يتعمد تشويه الحقائق حول هجومه

      المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم تعلن استهداف قيادة عمليات العزم الصلب في أربيل بـ3 طائرات مسيرة

