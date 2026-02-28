السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 21:08
    مراسل المنار: طائرات حربية صهيونية تحلق على علو منخفض في اجواء جنوب لبنان مع دوي صفارات الانذار في مناطق شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل مسيرات

      تواصل الرد الإيراني يصيب العمق الصهيوني ويزيد الضغط على الاحتلال

      تقرير مصور | ايران تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة رداً على العدوان

      مئات الشهداء والجرحى جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على ايران

