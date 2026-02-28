المؤتمر القومي العربي: ندين هذا العدوان وهذه الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، ويدعو كل أعضائه وفي عموم الساحات إلى القيام بأوسع التحركات الشعبية لإدانة هذا العدوان