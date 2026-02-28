السبت   
    الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي: هذا العدوان وشَنَّ هذه الحرب يأتي في سياق الأهداف والمخططات الأمريكية الصهيونية الهادفة إلى السيطرة الكاملة على الشرق الأوسط

      حرس الثورة الإسلامية: إصابة سفينة الدعم القتالي الأمريكية MST بصواريخ قواتنا البحرية

      إعلام العدو: دوي انفجارات عنيفة ومتتالية في الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية

      الخارجية الصينية: يجب احترام السيادة الوطنية لإيران وأمنها وسلامة أراضيها

