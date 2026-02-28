السبت   
    العلاقات العامة للحرس الثوري: تدمير الرادار الأمريكي “FP132” المستقر في قطر بشكل كامل

      اتصال بين عراقجي وفيدان: العدوان انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وإيران تحتفظ بحقها في الدفاع

      بقائي: استهداف مدرسة ابتدائية في ميناب جريمة عدوانية بحق المدنيين

      عراقجي: حرب نتنياهو وترامب ضد إيران غير شرعية.. وقواتنا مستعدة لتلقين المعتدين درسًا

