عاجل

توافد جماهيري حاشد إلى مجمع سيد الشهداء (ع) في الرويس للمشاركة في مراسم إحياء يوم العاشر من المحرم الحرام 1447هـ للاستماع للمصرع الحسيني الذي تليه المسيرة العاشورائية الكبرى