الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
   بيروت 08:10
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    توافد جماهيري حاشد إلى مجمع سيد الشهداء (ع) في الرويس للمشاركة في مراسم إحياء يوم العاشر من المحرم الحرام 1447هـ للاستماع للمصرع الحسيني الذي تليه المسيرة العاشورائية الكبرى