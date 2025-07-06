الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
   بيروت 06:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة