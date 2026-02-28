السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 10:17
    عاجل

    وسائل اعلام إيرانية: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بخير

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش العدو: رصد الجيش “الإسرائيلي” إطلاق صواريخ من إيران باتجاه “إسرائيل”

      اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي شمال البلاد

      المجلس السياسي الأعلى في اليمن: التمادي الأميركي الإسرائيلي لن يحقق الأمن للكيان

