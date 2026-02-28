الوزير البوسعيدي: تحرص سلطنة عُمان على مواصلة مساعيها في دعم الحوار وتيسير التقارب بين الأطراف المعنية انطلاقًا من إيمانها بوجود حلول ملهمة لكل القضايا العالقة عبر الدبلوماسية والحوار