وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي عبر منصة اكس: المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة حققت تقدما غير مسبوق يمكن أن تشكل الركيزة الأساسية للاتفاق المنشود