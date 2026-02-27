الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 20:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة جوريش بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: لست راضيا عن سلوك إيران ولا يمكنها امتلاك أسلحة نووية وهناك مزيد من المحادثات يوم الجمعة المقبل

      ترامب: لست راضيا عن سلوك إيران ولا يمكنها امتلاك أسلحة نووية وهناك مزيد من المحادثات يوم الجمعة المقبل

      الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في “مؤتمر باريس”

      الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في “مؤتمر باريس”

      مراسل المنار: الجيش اللبناني استحدث 18 نقطة جديدة في المسالك المفترضة للتوغلات الإسرائيلية في بلدات حولا – مركبا – وادي هونين – تل النحاس – برج الملوك – الخيام – سرده – الوزاني – المجيدية – بسطره – كفرشوبا – يارين – الضهيرة – مروحين – البستان

      مراسل المنار: الجيش اللبناني استحدث 18 نقطة جديدة في المسالك المفترضة للتوغلات الإسرائيلية في بلدات حولا – مركبا – وادي هونين – تل النحاس – برج الملوك – الخيام – سرده – الوزاني – المجيدية – بسطره – كفرشوبا – يارين – الضهيرة – مروحين – البستان