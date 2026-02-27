الجمعة   
    الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم يتحدث يوم غدٍ السبت 28-02-2026 عند الساعة 03:00 عصرًا في الحفل التأبيني لكوكبة من الشهداء سادة معركة اولي البأس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلنا: الجيش اللبناني استحدث 7 نقاط جديدة توزعت على بلدات يارون – مارون الراس – عيترون – ميس الجبل على ان تصبح خلال اليومين القادمين 12 نقطة

      اندلاع مواجهات في بلدة “سعير” شمال شرق الخليل وقوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت

      محكمة نيجيرية توجه تهم تمويل الإرهاب لوزير العدل السابق وتؤجل المحاكمة

