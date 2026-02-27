الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 15:37
    جريح بنيران قوات الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “الريجي” ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس

      حركة حماس: استهداف الاحتلال نقاط الشرطة في غزة خرق خطير وفاضح تحت مبررات كاذبة

      رويترز: وزير الخارجية العماني سيلتقي بنائب الرئيس الأميركي فانس في واشنطن اليوم

