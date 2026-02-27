التحكم المروري: الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا – الارز، كفرذبيان، حدث – بعلبك، العاقورة، حدث – بعلبك، الهرمل، سير- الضنية، معاصر- الشوف، كفريا، تنورين – الفوقا وحدث – الجبة