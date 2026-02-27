الجمعة   
    ريا نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية: سننظر في تقديم الوساطة لباكستان وأفغانستان إذا طلب الطرفان ذلك

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ريا نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية: ندعو أفغانستان و باكستان إلى الوقف الفوري للهجمات وحل الخلافات

      الصحافة اليوم: 27-2-2026

      وزير الخارجية الإيراني: يجب على أفغانستان وباكستان إدارة وحل الخلافات القائمة في إطار حسن الجوار وعبر الحوار

