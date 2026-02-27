الجمعة   
    وزير الإعلام الباكستاني: تم استهداف مواقع دفاعية تابعة لحركة طالبان في كابل وبكتيا وقندهار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طالبان | أفغانستان جددت هجماتها على الحدود الباكستانية

      شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية محيط محطة أبو حجير شمال غرب مخيم البريج وسط قطاع غزة

      استهدافات متفرقة في محافظات قطاع غزة تسفر عن 8 شهداء خلال 24 ساعة